«Интер Майами» официально объявил о переходе Месси

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Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Лионелем Месси. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
«Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде» — заявил сам Месси.Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.
Однако в итоге семикратный обладатель «Золотого мяча» решил принять предложение «Интер Майами» о четырехлетнем контракте на сумму в $200 млн. Клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем, в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США (MLS), набрав 15 очков в 16 встречах.
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