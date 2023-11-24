Ирина Роднина: Без России у международных федераций закончились деньги

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В беседе с изданием Sport24 Роднина предположила, что у международных федераций после отстранения российских спортсменов просто закончились деньги. Ведь соревнования стали менее зрелищными, соответственно, снизился интерес к ним со стороны зрителей, а главное — спонсоров, которые приносили основную часть доходов спортивным организациям.
«Международные федерации рассматривают антироссийские санкции в качестве источника дохода. Денег нет — закончились! Хватит нам оглядываться на старушку Европу. Так много интересного происходит внутри страны, об этом и надо рассказывать», — заявила Роднина.
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