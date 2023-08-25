Исинбаева разозлилась на то, что ее не включили в список влиятельных легкоатлеток мира

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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что замалчивание World Athletics ее достижений только подчеркивает их величие. Об этом она написала в своей социальной сети.
Прежде, World Athletics не включил российскую спортсменку в рейтинг самых влиятельных легкоатлеток мира.
Исинбаева, в своей социальной сети, обратилась к президенту организации и напомнила, что именно она оказала достаточное влияние на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.
По ее мнению то, что международное руководство замалчивает ее успехи и достижения, говорит о ее величии и значимости. Спортсменка также добавила, что еще до начала правления руководителей организации, она добилась значительных достижений в спорте.
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Исинбаева, в своей социальной сети, обратилась к президенту организации и напомнила, что именно она оказала достаточное влияние на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.
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Анастасия Крестьянова