Испания отказала молодежной сборной РФ по борьбе в визах для участия в чемпионате Европы

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Президент ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал об отказе Испании выдавать визы молодежной сборной РФ
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Испания отказала в визах членам молодежной сборной РФ для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в городе Сантьяго-де-Компостела.
Соревнования состоятся с 26 июня по 2 июля.
Ранее Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от турниров. Совет ISU провел заседание, во время которого обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций по вопросу участию российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.
Соревнования состоятся с 26 июня по 2 июля.
Мария Фирсова