Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных из игроков не старше 17 лет. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис в социальной сети X.
Харрис отметил, что в УЕФА не нашли технического решения, которое позволяет командам РФ играть.
Напомним, Исполком УЕФА в конце сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше семнадцати лет. Предполагалось, что мужские и женские команды проводили бы матчи без флага и гимна.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.
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Напомним, Исполком УЕФА в конце сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше семнадцати лет. Предполагалось, что мужские и женские команды проводили бы матчи без флага и гимна.
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Екатерина Коршунова