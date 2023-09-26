Исполком УЕФА предложил допустить сборные России U-17 к международным турнирам

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Несовершеннолетние не должны быть лишены соревноваться со сверстниками из других стран. Исходя из этого, было принято решение обратиться к руководству УЕФА восстановить сборные России в возрасте до 17 лет, даже в тех турнирах, где отборочные соревнования уже были проведены. Сборные России будут играть без флага и гимна страны. Матчи будут проводиться на нейтральных полях.
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