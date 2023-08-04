Италия предоставила гражданство российской волейболистке Елене Антроповой

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Волейболистка российского происхождения Екатерина Антропова получила итальянское гражданство «за особые заслуги». Об этом сообщается на сайте правительства Италии.
«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пиантедоси одобрил предоставление итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — отмечается в сообщении итальянского кабмина.20-летняя Антропова родилась в Исландии, а в Италию переехала в 2018 году. С 2021 года она выступает за волейбольный клуб «Савино Дель Бене».
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