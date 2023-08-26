Итальянского журналиста Фурини выгнали с телепередачи из-за слов в адрес футболиста Лукаку

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Итальянского журналиста Луиджи Фурини выгнали из студии телепередачи из-за его слов в адрес бельгийского футболиста лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.
Football Italia пишет, что журналист Луиджи Фурини, болельщик миланского «Интера», участник передачи Qui Studio a Voi Stadio назвал Ромелу Лукаку негром.
Это произошло в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения, сказав, что данное слово часто используют в рэпе. Журналисту запретили продолжить участие в шоу.
Сообщается, что использовалось слово, которое имеет в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.
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Это произошло в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения, сказав, что данное слово часто используют в рэпе. Журналисту запретили продолжить участие в шоу.
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Мария Фирсова