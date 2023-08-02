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Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для виновных

Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для виновных
02 августа 2023, 23:08

Фото: iStock/Dzurag

Бывший чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин, который стал жертвой нападения в Химках, обратился к полиции с просьбой выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности.

Во вторник, пресс-служба подмосковного УВД сообщила, что получила сообщение от медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1986 года рождения с травмами. По информации от осведомленного источника, пострадавшим оказался Шабалкин. В настоящее время ведется расследование и поиск преступников, избивших экс-баскетболиста.

Сейчас я в себя пришел и могу прокомментировать случившееся. Вокруг этого случая сейчас много шумихи. Благодарю всех, кто со мной, моих друзей, коллег, родственников и тех, кто просто неравнодушен к спорту, за ваши переживания и поддержку! Я считаю своим долгом рассказать вам о случившемся. 1 августа я приехал на одну из своих строек, чтобы проверить выполнение работ подрядчиком. У меня были доказательства того, что объемы работы, заявленные к сдаче, не соответствуют реальности, а свидетельством служили записи с камер видеонаблюдения. Я сообщил подрядчику, Спартаку Бабаяну, что его обман был зафиксирован на камерах. Но вместо того, чтобы выслушать меня, Бабаян набросился на меня. Я не ожидал этой агрессии. Нападение остановили прохожие. После этого я пошел в кафе, чтобы отмыть кровь, но там на меня опять напали Бабаян и группа рабочих. Мне сложно сказать, сколько их было. Меня сбили с ног и я потерял сознание от полученных ударов. Я не помню, кто вызвал скорую помощь и что происходило после, — рассказал Шабалкин.
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Открылась регистрация зрителей на финальные матчи «Кубка Александра Овечкина»
02 августа 2023, 22:10

Фото: Минспорт МО

Открылась регистрация для зрителей на финальные матчи V юбилейного турнира по хоккею «Кубок Александра Овечкина». Соревнования детско-юношеских команд пройдёт в Подмосковье 7-12 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
За главный трофей соревнований на ледовой Арене имени Владимира Петрова в Красногорске поспорят 12 команд из восьми регионов России. Вход для зрителей на матчи с 7 по 11 августа свободным. А в финальный день 12 августа попасть на трибуны можно будет только по билетам. Заявку на бронирование можно оформить на сайте турнира. 
 
В заключительный дня турнира состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За «легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров и сам прославленный хоккеист НХЛ Александр Овечкин. За блогеров на лёд выйдут Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский и Субо.
 
Хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года. По числу участников, географии команд и уровню организации это один из лучших детско-юношеских хоккейных турниров страны.

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Песков рассказал о предстоящей операции Костомарова

45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру

Самый титулованный футболист в истории окажется на скамье подсудимых


 

#спорт
#хоккей
#турнир
#александр овечкин
#красногорск
#дети
#подмосковье
#московская область
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Песков рассказал о предстоящей операции Костомарова
Песков рассказал, что сейчас Роману Костомарову делают ручные протезы
02 августа 2023, 21:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Олимпийскому чемпиону по фигурному Роману Костомарову сейчас делают ручные протезы, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время выступления в мастерской «Сенеж».
«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», - рассказал Песков.

Ранее Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел 7 месяцев. В своих социальных сетях фигурист выложил видео, на котором поблагодарил медиков за спасение его жизни. Он сообщил, что покидает больницу с хорошим настроением. Видеоролик олимпийский чемпион подписал фразой - «Позади 175 дней…Впереди вся жизнь».

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#фигурное катание
#роман костомаров
#дмитрий песков
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45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру
02 августа 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Steevy84

Чемпион мира по футболу 2006, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры.
Футболист написал в одной из социальных сетей:
 
«Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе», —написал 45-летний Джанлуиджи Буффон.
Вратарь начал свою карьеру в футбольном клубе «Парма» в 1995 году и закончил там же в 2023 году. За свою карьеру Буффон выступал за «Ювентусе». С этим клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Италии. Защищал цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в 2018–2019 годах.

Буффон считается одним из лучших голкиперов всех времён. Он рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

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#футбол
#спорт
#карьера
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Тренер украинского клуба Кучер рассказал об отравлении футболистов перед матчем ЛЧ
02 августа 2023, 10:24

Фото: iStock/sudok1

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер сообщил о массовом отравлении футболистов перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который должен был состояться против «Панатинаикоса».
«Спорт-Экспресс» пишет, что травились 8 футболистов и 7 сотрудников украинского клуба. 

«Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — рассказал Александр Кучер.

Встреча состоялась во вторник, 1 августа, в Греции. Матч завершился со счётом 2:2. «Днепр-1» продолжит бороться за участие в групповом этапе Лиги Европы.

История помнит подобный случай. В 1995 году в Греции перед матчем Евролиги с «Олимпиакосом» отравились баскетболисты московского ЦСКА. В Россию у спортсменов выявили в организмах наличие психотропного препарата галоперидола. Российская сторона утверждала, что вещество подмешали в бутылки с минеральной водой, которую спортсменам предоставляла принимающая сторона.

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#футбол
#спорт
#украина
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Акинфеев не стал критиковать Фернандеса и Медину за переход в другие футбольные клубы
01 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/matimix

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался критиковать защитника Марио Фернандеса и полузащитника Хесуса Медину за переход в другие футбольные клубы. Об этом он заявил в «Шоу Известь» на YouTube.
Он рассказал, что никогда никого не осуждает, люди сами принимают решения касаемо своего дальнейшего пути, его это не касается.

Также он уточнил, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков, которые требуют комментариев об уходе футболистов. Акинфеев сказал на это: «Ни одна история любого человека мне неинтересна».

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес после сезона 2021/22 решил приостановить клубную карьеру, но потом передумал и перешёл в бразильский «Интернасьонал», а летом 2023 года вошёл в состав команды «Зенита». А полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года.

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#фк зенит
#футбол
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Самый титулованный футболист в истории окажется на скамье подсудимых
Marca: Обвиненный в изнасиловании бразилец Дани Алвес, на счету которого 46 различных титулов, предстанет перед судом
01 августа 2023, 02:46

Фото: iStock/MesquitaFMS

Бывший игрок испанской «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель наибольшего в истории количества футбольных титулов Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет испанская спортивная газета Marca.
Теперь Алвесу грозит лишение свободы на десять лет. Если его признают виновным, то он должен будет выплатить потерпевшей €150 тысяч за моральный и психологический ущерб.

10 февраля нынешнего года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования, но заявил, что это случилось по обоюдному согласию. Однако медики нашли у девушки повреждения, свидетельствующие об оказании сопротивления.

Имя женщины, которая заявила в полицию на футболиста, не разглашается. Она обвиняет Алвеса в том, что он изнасиловал её в одном из ночных клубов в Барселоне 30 декабря. Тогда футболист не признал вину.

40-летний Дани Алвес является самым титулованным спортсменом в истории мирового футбола. Он — чемпион Франции, Иcпании, Италии, обладатель национальных Кубков этих cтран. А будучи членом сборной Бразилии он дважды становился вместе с «селесао» обладателем Кубка Конфедераций и Кубка Америки, а также был победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира. 

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#суд
#футбол
#бразилия
#изнасилование
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Российский гандболист Никита Задорожный умер от рака крови в 27 лет
31 июля 2023, 17:44

Фото: iStock/inga

Гандболист белгородского клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови, спортсмену было 27 лет. Об этом сообщил тренер команды Сергей Крамской.
«Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани - третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок», - цитирует РИА Новости Крамского.

По словам тренера, спортсмен год назад получил травму колена, и команда ждала его возвращения. Позже стало известно о страшном заболевании гандболиста.

По словам Крамского, прощание состоится 1 августа в 13:00 в областной больнице Белгородской области. Похоронят Задорожного в станице Старощербиновской Краснодарского края.

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#футболист
#ефремов
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Более 120 спортсменов собрал фестиваль пляжного бадминтона в Химках
31 июля 2023, 17:41

Фото: администрация г. о. Химки

Свыше 120 человек приняли участие в открытом турнире по пляжному бадминтону AirBadminton Fest, который прошёл на берегу канала им. Москвы в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В играх участвовали мастера спорта, продвинутые любители и группы, а также начинающие. За пять часов были разыграны четыре комплекта наград.

Для гостей была организована развлекательная программа. Перед каждым матчем проходил обучающий урок от мастера спорта по бадминтону Андрея Долотова.    

Дисциплина «Эйр-бадминтон» – расширение пляжной версии игры международной Федерации бадминтона. Она подразумевает более тяжёлый волан и больший размер площадки, что позволяет играть на открытом воздухе при любой погоде. Разработка была внедрена для того, чтобы заниматься не только в залах, но и на открытом воздухе. В Химках турнир проходит в третий раз.

Для профессионалов провели специальные конкурсы на меткость. Нужно было попасть воланом в спинку стула и удержать бадминтонную сумку на вытянутой руке. 

Ранее жители обратились к главе округа Дмитрию Волошину с просьбой организовать для них бадминтон на пляже. С тех пор это стало доброй традицией.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#химки
#дмитрий волошин
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ФК «Химки» обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге чемпионата России
31 июля 2023, 11:42

Фото: администрация г. о. Химки

Футбольный клуб «Химки» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче третьего тура Первой лиги чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Первую победу красно-чёрным принёс полузащитник Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти на 87-й минуте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Благодаря победе подопечные Андрея Талалаева заняли девятую строчку, набрав три очка в трёх играх. В следующем туре Первой лиги «Химки» сыграют на выезде против «Шинника». Встреча состоится 5 августа.
 В этом году болельщики «Химок» смогут поддержать команду в разных регионах страны – Тольятти, Грозном, Туле, Астрахани, Махачкале, Красноярске, Набережных Челнах, Краснодаре, Ленинградской области, Хабаровске, Саратове, Новороссийске, Ярославле и Москве. Для посещения игр карта болельщика не нужна.

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#московская область
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