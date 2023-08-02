Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для виновных

Фото: iStock/Dzurag
Бывший чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин, который стал жертвой нападения в Химках, обратился к полиции с просьбой выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности.
Сейчас я в себя пришел и могу прокомментировать случившееся. Вокруг этого случая сейчас много шумихи. Благодарю всех, кто со мной, моих друзей, коллег, родственников и тех, кто просто неравнодушен к спорту, за ваши переживания и поддержку! Я считаю своим долгом рассказать вам о случившемся. 1 августа я приехал на одну из своих строек, чтобы проверить выполнение работ подрядчиком. У меня были доказательства того, что объемы работы, заявленные к сдаче, не соответствуют реальности, а свидетельством служили записи с камер видеонаблюдения. Я сообщил подрядчику, Спартаку Бабаяну, что его обман был зафиксирован на камерах. Но вместо того, чтобы выслушать меня, Бабаян набросился на меня. Я не ожидал этой агрессии. Нападение остановили прохожие. После этого я пошел в кафе, чтобы отмыть кровь, но там на меня опять напали Бабаян и группа рабочих. Мне сложно сказать, сколько их было. Меня сбили с ног и я потерял сознание от полученных ударов. Я не помню, кто вызвал скорую помощь и что происходило после, — рассказал Шабалкин.Читайте также:
В Химках избили баскетболиста Никиту Шабалкина
В Москве фанат «Руки вверх!» напал на полицейских
Педофил из ЖК «Пригород Лесное» задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
Артем Кузьмин