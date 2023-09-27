Издание FourFourTwo назвало лучшего тренера в истории футбола

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Алекс Ферюсон также тренировал клубы «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».
Топ-10 лучших тренеров в истории (по версии FourFourTwo):
1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройф;
4. Билл Шенкли;
5. Хосеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский
Ранее сообщалось, что российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.
Напомним, ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.
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