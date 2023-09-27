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Издание FourFourTwo назвало лучшего тренера в истории футбола

27 сентября 2023, 15:09
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

По версии FourFourTwo, бывший тренер МЮ Фергюсон - лучший тренер в истории футбола.

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством футбольный клуб 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги, 5 раз завоевывал Кубок страны и 2 раза становился обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА.

Алекс Ферюсон также тренировал клубы «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Топ-10 лучших тренеров в истории (по версии FourFourTwo):

1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройф;
4. Билл Шенкли;
5. Хосеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский

Ранее сообщалось, что российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Напомним, ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.

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#футбол
#спорт
#тренер
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Легкоатлеты Серебряных Прудов устроили забег памяти лётчицы Ерёминой
27 сентября 2023, 15:12

Фото: Istockphoto / WoodysPhotos

В Серебряных Прудах провели легкоатлетический забег по пересечённой местности памяти восьмикратной рекордсменки мира по вертолётному спорту Надежды Ерёминой. Об этом сообщает «Серебряно-Прудский вестник».
Школьники округа собрались в парке культуры и отдыха «Серебряный». Перед стартом о жизни и судьбе землячки участником забега рассказал замглавы округа Алексей Волков.
 
Ерёмина была лётчиком-спортсменом Коломенского аэроклуба. Она летала на самолёте Як-18А и вертолёте Ми-1, была лётчиком-инструктором Егорьевского учебного авиационного центра. Подготовила более 50 лётчиков для Вооруженных сил. Она была членом сборной СССР по вертолётному спорту, абсолютной чемпионкой России, призёром чемпионата мира, обладателем восьми мировых рекордов на вертолётах Ка-26 и Ка-32. 
 
Надежда Ерёмина погибла 9 сентября 1995 года во время показательных выступлений в городе Видном.
 
Лучшие результаты соревнований показали спортсмены из Клемовской школы. Второе место заняли ребята из школы им. В. И. Чуйкова, третье – школьники из села Узуново.

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#серебряные пруды
#спорт
#забег
#лётчики
#лёгкая атлетика
#подмосковье
#московская область
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В Кашире прошёл муниципальный этап ГТО
27 сентября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Муниципальный этап соревнований «ГТО – командный зачёт!» состоялся в Кашире среди команд учащихся городского округа.
В организации и проведении соревнований были задействованы управление образования административного городского округа Кашира, методический Центр управления образования и Центр тестирования ГТО. 

В зачете приняли участие 150 человек из 13 школ. Школьники соревновались по программе многоборья: прыжки в длину с места, отжимания, встречная эстафета и т.д.

По итогам первое место заняла сборная команда МБОУ «СОШ №4». Победитель будет представлять округ на региональном этапе среди общеобразовательных учреждений министерства образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Стоит отметить, что областные соревнования пройдут в октябре 2023 года. 

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#школьники
#гто
#кашира
#соревнования
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Фитнес-клубы пожаловались на проблемы с тренажёрами из-за параллельного импорта
27 сентября 2023, 14:30

Фото: IStock/Valerii Apetroaiei

Российские фитнес-клубы столкнулись с проблемой качества спортивного оборудования после того, как из страны ушли зарубежные производители. Как рассказала «Радио 1» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, отечественные производители не могут покрыть потребности рынка.
Проблемы с оборудованием начались после введения санкций и ухода из России зарубежных производителей. Тогда выяснилось, что отечественные компании производят всего 5-7% железа для фитнес-индустрии, а кардиодорожки или эллипсы не выпускают вообще.
«Пришлось заниматься параллельным импортом, что существенно удорожает закупаемое оборудование и увеличивает объём инвестиционных расходов для создания новых фитнес-клубов или смены оборудования в действующих. Частично рынок переориентировался на Корею и Китай, и большая часть закупается там. С точки зрения качества этого оборудования мы пока только тестируем и собираем отзывы. Но особенной разницы клиенты пока не видят», — сказала Киселева.
Собеседница отметила, что фитнес-клубы премиум сегмента решили не рисковать качеством тренажёров и начали закупать оборудование по параллельному импорту у привычных поставщиков. Это существенно ударило по инвестиционным расходам, но другого выхода они пока не видят.
«То, что производится на российском рынке, не соответствует привычным стандартам отрасли, а объёмы производств недостаточны, чтобы закрыть потребности рынка», — заметила эксперт.
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#китай
#фитнес
#оборудование
#импорт
#импортозамещение
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Российским киберспортсменам не выплатили приз в $200 тысяч из-за гражданства
27 сентября 2023, 14:07

Фото: IStock/Kerkez

Киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико, стали победителями чемпионата по компьютерной игре Fortnite, но приз в 200 тысяч долларов им не выплатили.
Игроков дисквалифицировали из-за российского гражданства, пишет sportskeeda.com.
 
Представители компании Epic Games заявили, что Россия находится в списке государств с ограниченным доступом к призам. Абдрахманов и Люсико ответили, что живут и играют из Белоруссии, а эта страна не попала в данный перечень, но решение не изменили.

При этом 28 августа Международная федерация киберспорта дала разрешение российским киберспортсменам участвовать в международных турнирах под национальным флагом и гимном.

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#спорт
#киберспорт
#политика
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Функционер Камоцци: Сейчас Бабич играет лучше Джикии, это нужно принять
27 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/matimix

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал игру «Спартака» в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
По мнению Камоцци, на данный момент «Спартак» находится в хорошей форме. Камоцци отметил, что сейчас клуб может обыграть любую команду РПЛ.

«Я думаю, что если Джикия настоящий лидер, то никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас Бабич играет лучше, это нужно принять», — так Камоцци прокомментировал «РБ Спорту» нахождение Джикии на скамейке.

Напомним, Георгий Джикия — чемпион РФ, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе «Спартака». 

Ранее Предприниматель Серг­ей Шишкарев заявил, что с нынешним тренером Абаскелем, у «Спартака» нет будущего.

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#рф
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Предприниматель Шишкарев: Не вижу у «Спартака» будущего с Абаскалем — он бездарь
27 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Rost-9D

Предприниматель Серг­ей Шишкарев рассказал о больших план­ах клуба «Черном­орец», «Спартаке» и его глав­ном тренере. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Шишкарев рассказал, что клуб «Черноморец» достигнет уровня «Спартака» через несколько лет. Он подчеркнул, что это произойдет после улучшения инфраструктуры в Новороссийске. Бизнесмен отметил, что 15 октября будет принято решение о том, в каком месте построят новый стадион. 

Говоря о «Спартаке», Шишкарев отметил, что с нынешним тренером Абаскелем,  у клуба нет будущего.

«Потому что он клоун. Разговаривает сам с собой, у него театр одного актера, как будто он перед зеркалом выступает. Это бездарь, он отрабатывает непонятно что. И чем быстрее «Спартак» с ним расстанется, тем быстрее заиграет на чемпионском уровне», — цитирует предпринимателя «РБ Спорт».

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#спорт
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#спартак
#футболист
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Подмосковные паралимпийцы завоевали 6 медалей на играх по стрельбе
27 сентября 2023, 11:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В рамках Всероссийских Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по итогам соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением ОДА подмосковные стрелки завоевали 6 медалей.
Соревнования прошли в Казани с 19 по 25 сентября.  В стрельбе соревновались более 50 участников из 16 регионов России.

Представители Подмосковья завоевали одно «золото», два «серебра» и три «бронзы».  Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка Анастасия Дементьева завоевала золотую и серебряную медали, а Марина Нестерова — два «серебра» и одну «бронзу».  Александр Базеров занял почетное третье место в мужском зачете.  
 
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#золото
#соревнования
#минспорт мо
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Каратисты из Московской области завоевали 12 медалей на международных соревнованиях
27 сентября 2023, 09:14

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области выступали на международных соревнованиях в Индонезии в составе национальной сборной и завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Международный турнир проводился по каратэдо сито-рю в городе Джакарта в период с 17 по 27 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Этот турнир проводится раз в 3 года и являются самым значимым спортивным событием в рамках спортивной дисциплины «сито-рю» вида спорта «восточное боевое единоборство».

Подмосковье на этих состязаниях представляли 24 спортсмена. 

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#подмосковье
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#спорт
#спорт подмосковья
#каратэ
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В Кашире определились участники четвертьфинала футбольного кубка «Золотая осень»
26 сентября 2023, 20:04

Фото: администрация г. о. Кашира

В Кашире завершились матчи 1/8 финала футбольного кубка «Золотая осень» памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Бориса Фролова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Матчи прошли на большой поляне стадиона Спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева. В завершающий день этапа встретились команды «Локомотив» и «СИЗО-5». Железнодорожники разгромили противников со счётом 10:1. У победителей хет-триком отметился Роман Борзых. По два мяча забили Сергей Моль и Алексей Перепечкин.
«Матч прошёл с нашим преимуществом. Все ребята зрелые, играющие. Показали хороший футбол и полную самоотдачу. Мы неоднократно становились обладателями кубка «Золотая осень», и в этом году коллектив настроен дойти до финала», - заявил тренер «Локомотива» Николай Рымшин.  
В другой паре, сыгравшей в этот день, «Ветераны» были сильнее «Метеора». Таким образом, в четвертьфинале кубка сыграют «Ветераны» – Руново, «Рояль СК-97-2» – ФК «Ступино», «Ветераны» – «Локомотив» и «Динозавры» – «СК-97».
 
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