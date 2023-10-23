Кадыров подарил Чимаеву новый «Гелендваген» за победу на турнире UFC в Абу-Даби

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, а также Шарль Леклер из «Феррари» дисквалифицированы по итогам Гран При США «Формулы-1», а их результаты аннулированы. Такое решение было принято стюардами гонки на основании доклада технического делегата Международной автомобильной федерации (англ. FIA, ФИА) Джо Бауэра.