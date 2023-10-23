Кадыров подарил Чимаеву новый «Гелендваген» за победу на турнире UFC в Абу-Даби

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил бойцу UFC Хамзату Чимаеву дорогой «Гелендваген» за победу на турнире в Абу-Даби. Чимаев родился в Чечне, но сейчас выступает за Объединенные Арабские Эмираты.
Перед боем Чимаев рассказывал, что глава Чечни подарил ему три «Мерседеса» G-класса. Теперь к автопарку чеченского бойца добавится еще один дорогой «Гелендваген». По окончании боя Хамзат заявил, что намерен отправиться сражаться за палестинцев против Израиля. Он добавил, что сделает это только с разрешения Рамзана Кадырова, которого безмерно уважает.
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