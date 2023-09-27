Каратисты из Московской области завоевали 12 медалей на международных соревнованиях

Спортсмены из Московской области выступали на международных соревнованиях в Индонезии в составе национальной сборной и завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Международный турнир проводился по каратэдо сито-рю в городе Джакарта в период с 17 по 27 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Этот турнир проводится раз в 3 года и являются самым значимым спортивным событием в рамках спортивной дисциплины «сито-рю» вида спорта «восточное боевое единоборство».





Подмосковье на этих состязаниях представляли 24 спортсмена.

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