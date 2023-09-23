Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам

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Магнус Карлсен был обладателем шахматной короны с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего. После чего заявил, что больше не будет защищать титул.
Гроссмейстер является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года. В 2023 году Никита Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира.
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