Каширские футболисты стали призерами Первенства Московской области

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Юные футболисты из Каширы стали призерами Первенства Московской области, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Призерами в Первенстве стали воспитанники Спортивной школы «Кашира». Тренировала юных футболистов Евгения Ермолаева.
По итогам сезона, каширские команды взяли серебро и бронзу в подмосковном Первенстве по футболу.
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«В заключительном туре наши команды играли со Спортивной школой «Юность» из Серебряных Прудов. Ребята 2011 г.р. выиграли со счетом 1:0, а их одноклубники 2010 г.р. одержали верх над соперником с результатом 3:0», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
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Евгения Парфентьева