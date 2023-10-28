Каширянин завоевал путевку на Первенство ЦФО России по самбо

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В Первенстве по Московской области приняли участие спортсмены от 18 до 20 лет. Среди них - 64 юниора и 36 юниорок из 15 городских округов Подмосковья.
Представители каширской администрации выразили свои поздравления Бикбаеву, а также его тренеру Андрея Бикбаева.
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