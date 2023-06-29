Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте

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Стоит отметить, что это самое маленькое количество российских хоккеистов, выбранных на драфте NHL, начиная с 2017 года, когда было выбрано 18 игроков.
В первом раунде драфта, который состоялся в ночь с среды на четверг по московскому времени, здрафтовали четверых россиян. В частности, Дмитрий Симашев, защитник из ярославского «Локомотива», был выбран «Аризона Койотис» под шестым номером, а форвард СКА из Санкт-Петербурга Матвей Мичков — «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером.
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