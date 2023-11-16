Команда Егорьевска победила в Национальной студенческой футбольной лиги

Фотопресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Команда «Мастер-Сатурн» из Егорьевска стала победителем Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 12 по 15 ноября в Ессентуках в Ставропольском крае.
Всего в национальной лиге приняли участие 6 команд-победительниц регионального этапа со всей России.
Во время групповых игр турнира сборная Московской области одержала победы над командами из Перми, Урала, Бурятии, Сибири и Воронежа тем самым спортсменки вышли в финал лига.
На финальном матче девушки играли против команды из Казанского национального исследовательского технологического университета. Команды не уступали друг другу на протяжении всей игры и шли со счетом 0:0. На последних минутах матча Софья Немцева из подмосковного «Мастер-Сатурн» забила гол и принесла победу своей команде.
Стоит отметить, что лучшими игроками национальной лиги стали подмосковные спортсменки Маргарита Литвиненко и Кристина Петкус.
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Всего в национальной лиге приняли участие 6 команд-победительниц регионального этапа со всей России.
На финальном матче девушки играли против команды из Казанского национального исследовательского технологического университета. Команды не уступали друг другу на протяжении всей игры и шли со счетом 0:0. На последних минутах матча Софья Немцева из подмосковного «Мастер-Сатурн» забила гол и принесла победу своей команде.
Стоит отметить, что лучшими игроками национальной лиги стали подмосковные спортсменки Маргарита Литвиненко и Кристина Петкус.
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Мира Полтева