Команда из Химок стала чемпионом Первенства России по баскетболу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Команда «Khimki Power» стала победителем Первенства России U23 по баскетболу 3х3.
В финале состязаний команда из Химок обыграла соперников из Санкт-Петербурга, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Баскетбольный турнир проходил с 14 по 16 июля в Твери. В турнире приняли участие 18 мужских и 10 женских команд.
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Баскетбольный турнир проходил с 14 по 16 июля в Твери. В турнире приняли участие 18 мужских и 10 женских команд.
«Одержать победу, а также постоять за себя и за своих товарищей «Khimki Power» были настроены самым решительным образом. И сделать это удалось! 10:21 - итоговый результат победного матча над командой из Питера. Кроме того, приз «Самый ценный игрок» Первенства России U23 достался Ивану Цуканову», — рассказали в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта №5.Тренера баскетбольной команды игроки «Khimki Power» Даниила Абрамовского наградили призом «За спортивное поведение», а некоторые игроки команды были удостоены индивидуальными наградами в рамках турнира.
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Алиса Сергиенко