Команда из Химок стала чемпионом Первенства России по баскетболу

Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Лионелем Месси. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде» — заявил сам Месси.





Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.