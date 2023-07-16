Команда из Химок вошла в тройку победителей Первенства Московской области по автокроссу

Фото: пресс-служба администрации Химок
В общекомандном зачёте Первенства Московской области по автокроссу, прошедшему в рамках Кубка Kramar Motosport, команда юных химчан заняла второе место. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Химок.
Соревнования проводились на трассе «Гонки на выживание» в Видном. Пилоты химкинской команды имени Евгения Родионова спортшколы по техническим видам спорта боролись за призовые места в классах ДЗ-Мини и ДЗ-250. Всего в соревнованиях приняли участие около 50 пилотов.
Первенство Московской области по автокроссу состоит из 12 этапов. Победителей определяют в каждой гонке, а в конце подсчитывают итоги. Также, в конце сезона спортсменам присваивают разряды.
Читайте также:
В Подмосковье 22 июля стартует шахматный Кубок Карякина
Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России
Чешка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона
«В напряжённой борьбе Семён Воронов занял высшую ступень пьедестала почёта, финишировав первым в классе Д3-250. Отдельной наградой за проявленное мужество был отмечен гонщик нашего города Александр Абрамов, который после массового столкновения машин первым выбрался из багги и оказал помощь другим участникам стартов», – рассказали в управлении физической культуры и спорта городского округа Химки.
Читайте также:
В Подмосковье 22 июля стартует шахматный Кубок Карякина
Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России
Чешка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона
Анастасия Чинкова