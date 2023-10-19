Конор Магрегор жестоко оскорбил российского бойца Ислама Махачева

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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев скептически высказался о нынешнем лидере среди бойцов вне зависимости от категории Джоне Джонсе, который отказался драться с Чейлом Сонненом. Бывший чемпион UFS в двух весовых категориях Конор Макгрегор в ответ на это жестоко оскорбил российского бойца.
На пресс-конференции накануне боя с австралийцем Александром Волкановски Махачев заявил, что настоящий чемпион, в отличие от Джонса, всегда готов выйти в октагон против любого соперника. В ответ на это Макгрегор жестоко оскорбил бойца из России.
Джонс отказался от боя с Сонненом, прислав короткое уведомление о своей травме. Махачев также должен был защищать титул чемпиона в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Но тот также отказался выходить в октагон. Команда бразильца прислала фотографию рассечения над бровью. Волкановски согласился на предложение Махачева заменить Оливейру в титульном бою, хотя времени на подготовку оставалось крайне мало, чем вызвал уважение российского чемпиона.
Остается только сожалеть, что бывший чемпион Конор Макгрегор вряд ли когда-нибудь вернется в октагон. Сейчас он отмечается только постоянными скандалами, пьяными выходками и хамским поведением. А это значит, что Ислам Махачев не сможет призвать его к ответу за оскорбление.
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«Этот парень — просто деревенщина. Вот что бывает, когда кузены занимаются сексом и у них появляется ребенок», — написал экс-чемпион в своей соцсети X.
Остается только сожалеть, что бывший чемпион Конор Макгрегор вряд ли когда-нибудь вернется в октагон. Сейчас он отмечается только постоянными скандалами, пьяными выходками и хамским поведением. А это значит, что Ислам Махачев не сможет призвать его к ответу за оскорбление.
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Александр Бойцов