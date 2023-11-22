Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису

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«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно: и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Роман Костомаров.
«Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть», — рассказал спортсмен.Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.
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