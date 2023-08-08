Костомарову установили новые протезы для бега

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
«Ура, пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», - прокомментировал ситуацию Костомаров.
На размещенном в интернете видео фигурист прыгает на месте и бегает по тренажерному залу. Он заявил, что даже вспотел, впервые за полгода совершив легкую пробежку.
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