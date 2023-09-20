Кожевников: СКА играет неплохо, надо дать время, чтобы новички сыгрались

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Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился в беседе с «РБ Спорт» своими мыслями о серии неудач СКА в начале сезона КХЛ.
«СКА обязательно поднимется. Нам нужно дать новичкам время для адаптации. Все ребята очень талантливы и молоды», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».
По мнению олимпийского чемпиона, отсутствие Яшкина сказывается на игре, однако есть и другие таланты, которые должны воспользоваться шансом. Он также добавил, что у СКА есть сложности с голами.
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