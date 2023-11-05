«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и снова возглавил турнирную таблицу РПЛ

Фото: istockphoto/Rost-9D
В воскресенье днем в матче 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 и вернулся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. Краснодарцы набрали 31 очко и на два балла опережают идущий вторым «Зенит» .
«Краснодар» захватил лидерство с начала чемпионата, воспользовавшись осечками забуксовавшего на старте «Зенита». Но затем питерцы набрали чемпионский ход и почти ликвидировали отставание в семь очков от «быков». В следующем туре команды встретятся между собой в Санкт-Петербурге. Этот матч и определит, какой клуб станет победителем первого круга чемпионата.
Читайте также:
Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал клубы-открытия нынешнего чемпионата РПЛ
«Зенит» стал лидером РПЛ, обыграв «Балтику»
Воронежский «Факел» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»
Александр Бойцов