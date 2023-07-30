Красногорские волейболистки победили на турнире в Солнечногорске

Фото: Администрация Солнечногорского г.о.
Открытый турнир Солнечногорска по пляжному волейболу прошёл 29 июля на стадионе «Металлург». Соревнования были посвящены 100-летию волейбола в России.
На турнире соревновались 16 молодежных команд девушек (2006-2008) из Красногорска, Солнечногорска, Домодедова, Подольска, Раменского, Дубны, Одинцова и Мытищ.
Одержали победу тандемы из Красногорска, которые представляли волейбольный клуб «Зоркий». На первом месте пара Екатерина Червонос и Татьяна Шутова, на втором – Екатерина Юдина и Виктория Ломова, третьими стали Анастасия Шкурко и Полина Михеева.
Среди гостей мероприятия были депутат Госдумы Сергей Колунов, глава Солнечногорска Константин Михальков, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, гендиректор ГАУ МО «ЦСП № 6» (ВК «Заречье-Одинцово») Демьян Сидоренко.
Генеральным спонсором турнира стал ГК «Садовое кольцо».
В рамках спортивных соревнований также представили новый основной состав подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024.
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Одержали победу тандемы из Красногорска, которые представляли волейбольный клуб «Зоркий». На первом месте пара Екатерина Червонос и Татьяна Шутова, на втором – Екатерина Юдина и Виктория Ломова, третьими стали Анастасия Шкурко и Полина Михеева.
Генеральным спонсором турнира стал ГК «Садовое кольцо».
В рамках спортивных соревнований также представили новый основной состав подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024.
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Мария Фирсова