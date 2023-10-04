«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»

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В результате поражения самарская команда вылетела из Кубка России, тем самым потеряв возможность выйти в плей-офф.
В заключительном туре 31 октября состоится матч «Ахмата» в калининградским ФК «Балтика». В этот же день «Крылья Советов» сразятся с петербургским «Зенитом».
Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в настоящее время идёт обсуждение изменения формата РПЛ, к окончательному решению собеседники ещё не пришли.
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