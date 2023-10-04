«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»

С 27 сентября по 2 октября в Санкт -Петербурге прошла VIII международной Спартакиаде пенсионеров. В общекомандном зачёте Московская область стала лучшей среди Центрального Федерального Округа. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие более 700 человек из субъектов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Возрастная категория соревнований для мужчин — от 60 лет , для женщин — от 55.



Сборную Московской области представляли Геннадий Гмыра, Наталья Шекшуева и Александр Кузовников, из Коломны, Николай Волосков из городского округа Щёлково, Лариса Василенко из Дмитрова, Алексей Горбатов из Жуковского, Наталья Воротникова из Мытищ, Любовь Богатова из Орехово-Зуева и Тамара Ломасова из Серпухова.



В соревнованиях по настольному теннису в мужского категории свыше 70 лет Геннадий Гмыра завоевал первое место. В турнире по шахматам Александр Горбатов занял второе место, а Николай Волосков завоевал третье место по сдачи норм ГТО. Александр Кузовников стал четвертым в соревнованиях по легкой атлетике.



Стоит отметить, что все команды достойно боролись в комбинированной эстафете, сдавали нормативы ГТО, настольному теннису, лёгкой атлетике, шахматам и пулевой стрельбе из пневматической винтовки.



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