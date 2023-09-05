L’Equipe: Аргентинский футболист Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире

Фото: istockphoto/alphaspirit
Нападающий турецкого «Галатасарая» аргентинец Мауро Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире. Сообщается, что это Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 26 миллионов евро и выпущенный на данный момент всего в трех экземплярах.
Нападающий, с переменным успехом поигравший в разных европейских чемпионатах, прошлым летом подписал контракт с одним из лидеров турецкого футбола. В нынешнем сезоне Мауро Икарди в семи матчах за «Галатасарай» во всех турнирах забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.
Читайте также:
Мостовой заявил о зависимости «Локоматива» от Дзюбы
Российский футболист Кокорин перешёл в кипрский «Арис»
Легионер «Локомотива» Изидор не хочет возвращаться в Россию
Александр Бойцов