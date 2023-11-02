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Лавров: МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность

02 ноября 2023, 20:55
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, 1 ноября в МОК, на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, заявили об ответственности за дискриминацию. По словам представителей комитета, «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

В то же время, спортсмены из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины.

«Это, конечно, возмутительно: в очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Лавров напомнил, что прямо сейчас Россия планирует спортивные соревнования, которые действительно будут отвечать международным нормам и полагаться на законы спортивной хартии, которые МОК активно нарушает.

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#спорт
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#украина
#израиль
#палестина
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Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»
02 ноября 2023, 20:07

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире.

Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников. Второе место за боевое самбо досталось Андрею Топоркову, Тимофею Трапезину, Макару Топоркову, Тимуру Мащенко, Андрею Беспалову и Василию Цыганкову, а третье место — Милене Тарабковой.

Ране сообщалось, что юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию.

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#медали
#спортсмены
#самбо
#жуковский
#подмосковье
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Юные пловцы из Жуковского взяли медали на Кубке городов Восточного Подмосковья
02 ноября 2023, 19:43

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место заняли Юрий Данилов на дистанции 800 м вольным стилем, Алексей Шульга на дистанции 50 м на спине и Дмитрий Смирнов на дистанции 50 м баттерфляем тренера Анастасии Белой, а также Екатерина Хаврошина дистанции 50 м вольным стилем и на дистанции 50 м баттерфляем тренера Дарьи Копейкиной.

Отмечается, что Дмитрий Смирнов также занял второе место на дистанции 50 м на спине.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Подмосковья завоевала две медали на Кубке России по велоспорту на треке. Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.

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#медали
#спортсмены
#плавание
#подмосковье
#жуковский
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Тренер Гладилин назвал правильной отмену гола Соболева в Кубке России
02 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что решение судьи об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром» было правильным.
«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча, вратарь среагировал и упал в другую сторону, что считается нарушением. Судья сначала не увидел, но запись всё показала. Игрок не имеет права касаться сначала одной ногой, а второй бить. Технически судья все правильно сделал», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.

Он высказал мнение о том, что заявления о несправедливости решения и исхода матча руководителей «Спартака» вызваны эмоциями и некоторой обидой.

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#мнение
#спорт
#матч
#футбол
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Гроссмейстер Смагин назвал дурью отказ от рукопожатий украинских спортсменов
02 ноября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/Zerbor

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что отказ украинских спортсменов жать руку российским коллегам является дурью.
Он высказал мнение о том, что украинских спортсменов просто вынуждают так поступать.

При этом, он отметил, что инцидент, когда украинский гроссмейстер Юрий Кузубов не отказался от рукопожатия с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss, является примером нормы.

«Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают. <…> Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Смагин.

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#мнение
#спортсмены
#инцидент
#украина
#россия
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БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»
02 ноября 2023, 15:45

Фото: Дарья Савинова

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл матч у курской команды «Русичи». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Это была вторая встреча команд за сезон. Подмосковная команда выиграла, обойдя соперников на 4 очка.

«Мы выполнили тренерскую установку. По ходу игры нашли свой бросок и выиграли. У нас есть цель — занять первое место в Кубке России», — отметил баскетболист БК «Химок» Даниил Зиборов. 

Стоит отметить, что в начале игры команда гостей обыграла химкинских баскетболистов на два очка, но к перерыву хозяева вели со счетом 44:18.

Вторая половина матча закончилась со счетом 96:50 в пользу команды  БК «Химки». Больше всего очков забили Дмитрий Кадошников, у Илья Карпенков, Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков. 

Кроме этого, в следующем этапе соревнований Кубка России ​по баскетболу спортсмены сыграют с московской «Руной».

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#баскетбол
#соревнования
#московская область
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Хоккеист Коньков спрогнозировал победу СКА в игре с «Авангардом»
02 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, что в игре регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Авангард» победа будет за петербуржцами.
«СКА находится в таблице ниже, чем «Авангард». «Армейцы» должны решить ещё много вопросов. Каждой из команд нужны очки для того, чтобы подниматься в таблице. Главное — показывать качественную игру. Сегодня будет интересный матч, каждая из команд настроена на победу. Мне трудно предсказать исход, так как у этих соперников нет компромиссов. Но все игры петербуржцев в этом сезоне закончились в пределах 60 минут. Ставлю на их победу в дополнительное время», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

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#спорт
#матч
#нхл
#хоккей
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Футболист Новиков выразил надежду на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»
02 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что в матче ЦСКА и «Оренбурга» ожидает победы первого.
«С нынешней сеткой сложно предугадать, какое место будет более выгодным для дальнейшей борьбы в турнире. Клубы РПЛ на игры группового раунда Кубка не выпускают основные составы, поэтому эти поединки не столь интересны для зрителей, но в плей-офф будет другая история. Надеюсь, что ЦСКА сегодня сыграет на победу и будет ярко выступать в плей-офф», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Матч Кубка России ЦСКА – «Оренбург» состоится сегодня, 2 ноября, в 18:30 по московскому времени.

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#спорт
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#рпл
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Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по фехтованию
02 ноября 2023, 09:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены из Московской области стали  золотым и бронзовым призерами в личном зачёте всероссийского турнира по фехтованию на шпагах. На соревнованиях они представляли региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

В личном зачете среди женщин Марина Кесаева по итогам двух дней соревнований завоевала первое место.  На втором месте оказалось представительница Самары, а на третьем спортсмена из Москвы.

В мужском зачете подмосковный фехтовальщик Дмитрий Швелидзе завоевал «бронзу», уступив представителям Москвы.

Кроме этого, награждали призеров директор центра развития фехтования Центрального федерального округа Александр Чернышев и заслуженный тренер России Василий Скорневский.

Стоит отметить, что соревнования проходили в многофункциональном спорткомплексе «Чкалов Арена» с 25 по 29 октября.

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#подмосковье
#фехтование
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Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон
01 ноября 2023, 19:33

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая, об этом сообщает Би-би-си.
По информации СМИ, Чарльтон умер 18 октября в возрасте 86 лет.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жил в доме престарелых, где ухаживали за пожилыми людьми, страдающими деменцией. В один из дней он начал вставать со стула, неудержался, упал и ударился лбом о подоконник. 

При падении он получил серьезные повреждения, в том числе у Чарльтона началась пневмония. Врачи боролись за его жизнь, однако, спасти бывшую звезду спорта не удалось. 

За свою футбольную карьеру Чарльтон получил много значимых наград, в том числе, в 1994 году его посвятили в рыцари.

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