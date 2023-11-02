Лавров: МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность

Фото: kremlin.ru
Международный олимпийский комитет (МОК) в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, 1 ноября в МОК, на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, заявили об ответственности за дискриминацию. По словам представителей комитета, «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».
В то же время, спортсмены из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины.
Лавров напомнил, что прямо сейчас Россия планирует спортивные соревнования, которые действительно будут отвечать международным нормам и полагаться на законы спортивной хартии, которые МОК активно нарушает.
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В то же время, спортсмены из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины.
«Это, конечно, возмутительно: в очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Лавров напомнил, что прямо сейчас Россия планирует спортивные соревнования, которые действительно будут отвечать международным нормам и полагаться на законы спортивной хартии, которые МОК активно нарушает.
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Евгения Парфентьева