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Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект французского «ПСЖ»

12 октября 2023, 15:43
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Парижский клуб «Пари Сен-Жермен», уже имеющий команды по футболу, гандболу и дзюдо, не прочь расширить свою спортивную деятельность и намерен запустить проект в области боев без правил. Номинальным главой новой структуры может стать непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Ранее средства массовой информации уже писали о желании парижан привлечь знаменитого чемпиона UFC к участию в своем проекте. Конечно, имя такой звезды подняло бы акции новой структуры в ММА (от англ. mixed martial arts - смешанные боевые искусства - прим. ред.). Сам Нурмагомедов заявлял, что ничего не слышал об интересе французов к своей персоне.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Он признавался лучшим в рейтинге как в своем весе, так и в общем списке бойцов, независимо от весовой категории. На профессиональном уровне Хабиб провел 29 боев и во всех одержал победы.

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#звёзды
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#спорт
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Представители почти 80 регионов собрались на всероссийский спортивный форум в Долгопрудном
12 октября 2023, 15:55

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Участников Всероссийского форума школьных и студенческих спортивных клубов почти из 80 регионов России собрались в ФСК «Салют» в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Преподаватели физкультуры школ и колледжей страны перенимают опыт на многочисленных мастер-классах, которые проводят спортсмены с мировыми именами. Форум стартовал под девизом «Za спортивное будущее: обучение – воспитание – спорт». Он проходит третий год подряд в различных регионах, в этом году – в Подмосковье.
«Сегодня преподаватели физкультуры проходят мастер-классы от всероссийских спортивных федераций и знаменитых спортсменов. Цель – обмен опытом и развитие школьных спортивных клубов», – сказал исполняющий обязанности директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Минпросвещения России Сергей Таиров.  
В каждом из 15 мастер-классов по футболу, хоккею, гимнастике, спортивному туризму, шахматам, киберспорту, самбо, настольному теннису, дрон-рейсингу участвовали известные спортсмены и заслуженные тренеры. Практическое занятие по биатлону провёл четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов.  
«Биатлон – отличная подготовка будущих защитников Отечества. Он учит обращению с оружием и тренирует выносливость. Раньше основы военного дела были в школьной программе, и я очень хотел возродить этот предмет. Рад, что мои мечты сбываются. В школах эти уроки должны быть обязательно», – отметил Тихонов.  
После завершения работы форума участники разъедутся по своим регионам и будут применять опыт, полученный в Долгопрудном.

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#долгопрудный
#спорт
#форум
#подмосковье
#московская область
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Футболист Кириченко назвал Камерун хорошим соперником
12 октября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что нашей стране в товарищеском матче Россия – Камерун достался хороший соперник.
«Интересен ли мне этот матч? Почему нет? Соперник довольно хорошего уровня. Это одна из сильнейших сборных среди тех, с кем мы играли до этого. Так что будет интересно. <…> Камерун – хороший соперник», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кириченко.

Он добавил, что от матча ничего не ожидает, подчеркнув, что с таким соперником будет сложно. Однако, по его мнению, то, что наши спортсмены будут играть на домашнем поле, их мотивация будет выше, поэтому рассчитывать на победу можно больше.

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#спорт
#матч
#спортсмены
#мотивация
#футбол
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Четверть игроков в РФ — клиенты офшорных букмекерских контор
12 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Wpadington

Исследование информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» показало, что 25% российских игроков являются клиентами офшорных букмекерских контор.
При этом, 23% участников опроса отметили, что сейчас не пользуются услугами нелегальных букмекеров.

«Мы видим небольшое улучшение ситуации, но четверть игроков, делающих ставки у нелегальных букмекеров, — это по-прежнему очень много», — приводит «РБ Спорт» слова основателя «Рейтинга Букмекеров» Паруйра Шахбазяна.

Он предположил, что привести к снижению доли нелегального рынка могут продолжение работы над блокировкой способов оплаты с банковских карт, отказ от НДФЛ на выигрыши в легальных букмекерских компаниях, работа с рекламой на пиратских площадках.

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#рейтинг
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#ндфл
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Вратаря «Ванкувер Кэнакс» Демко стошнило прямо в маску во время хоккейного матча
12 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Mochipet

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз», вратарю хозяев Тэчеру Демко стало плохо прямо во время игры. Его даже вырвало в маску, от чего он едва не захлебнулся.
По словам главного тренера команды Рика Токкета, причиной резкого недомогания вратаря стал нераспознанный ранее грипп и сильное обезвоживание организма. Почувствовавший себя плохо голкипер был экстренно заменен в третьем периоде, сообщает «Газета.ру». Это не сказалось на результате матча: к тому времени «Ванкувер» вел со счетом 7:1, а сам Демко, несмотря на недомогание, сумел отразить 21 бросок из 22-х.

В итоге после замены вратаря его партнеры забросили еще одну шайбу. Окончательный счет матча 8:1 в пользу «Кэнакс». Шайбы у победителей забросили Брок Бэсер (четырежды), Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. У «Эдмонтона» единственный, кто сумел отличиться, — Леон Драйзайтль.

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#грипп
#счёт
#хоккей
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Каширяне взяли три медали на первенстве Подмосковья по самбо
12 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/AndreyKaderov

Жители Каширы завоевали три медали на первенстве Московской области по самбо, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство Московской области по самбо среди юношей 15-17 лет состоялось 7 октября в городе Реутов. 

Из двухсот борцов, которые приняли участие в соревнованиях, целых три медали взяли воспитанники МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».

Серебро завоевал Даниил Бикбаев, он принимал участие в категории борцов весом до 53 килограмм. Две бронзовые медали забрали Анна Бугаёва (в весовой категории до 54 килограмм) и Никита Харыбин (в категории до 64 килограмм). 

Администрация городского округа Кашира поздравила одержавших победу спортсменов, а также тренерский состав.

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#самбо
#администрация
#спорт
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Серебряные Пруды приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу
12 октября 2023, 10:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Серебряно-Прудские гандболистки приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу среди девушек до 17 лет в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Дворец спорта Егорьевск» с 4 по 6 октября. 


В Первенстве приняли участие шестьподмосковных команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Протвино и Звенигорода.


По результатам трехдневных игр команда СШ «Юность» из Серебряных Прудов заняла пятое место по подсчитанным очкам.


Стоит отметить, что второй круг первенства Московской области пройдет в начале 2024 года в Звенигороде.

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#гандбол
#спортсмены
#подмосковье
#первенство
#московская область
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Узбекская гимнастка Чусовитина планирует в 49 лет выступить на Олимпиаде
12 октября 2023, 08:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На XIX летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу одним из главных событий, наряду с рекордами, было участие гимнастки Оксаны Чусовитиной из Узбекистана, которая свои первые медали выигрывала еще в составе сборной СССР. Она выступала на восьми (!) Олимпиадах и планирует отобраться на девятую.
Оксана является единственной спортсменкой, которая участвовала в восьми главных стартах четырехлетия. Этот результат внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Свою первую золотую медаль она выиграла в далеком уже 1992 году в Барселоне в составе объединенной команды бывших республик СССР, напоминает «МК - Спорт». К своей следующей олимпийской награде Чусовитина шла долгих 16 лет. В 2008 году в Пекине она завоевала «серебро», выступая уже за Узбекистан.

Спортивная карьера Оксаны Чусовитиной длится уже более 30 лет. Это невероятный срок для гимнастики! И она не собирается останавливаться. В планах Оксаны — пройти отбор и выступить на своей девятой Олимпиаде, в Париже. Отвечая на вопросы, каково ей соревноваться на помосте или на снарядах с девочками, которые годятся ей не то что в дочери, а во внучки, Чусовитина отвечает, что на брусьях или бревне вовсе не важно, сколько тебе лет. Имеет значение только то, насколько чисто и красиво выполняются элементы. 

«Пока мне это доставляет удовольствие, пока получается — буду выступать, буду соревноваться», — говорит Оксана.

Кажется, не только спортивный, но и весь остальной мир должен снять шляпу перед советской и узбекской гимнасткой.

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#карьера
#олимпиада
#гимнастика
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«100 тысяч евро за ночь»: Швейцарская футболистка получила шокирующее предложение
Швейцарской футболистке предложили 100 тысяч евро за ночь со знаменитостью
11 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Швейцарская футболистка Алиша Леманн рассказала о непристойном предложении от мировой знаменитости, в интервью для YouTube-канала Shirin David.
«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», - прокомментировала ситуацию Леманн.

Некий человек, который, по словам спортсменки, является мировой знаменитостью, предложил ей провести совместную ночь за сто тысяч евро. 

Алише Леманн 24 года. Она - нападающая клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью. Футболист обнял и поцеловал иранскую поклонницу, а по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».

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#футбол
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#евро
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«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
Роналду могут отхлестать плетью за поцелуй иранской поклонницы
11 октября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Звезде мирового футбола Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в Иране после матча Азиатской Лиги Чемпионов между ФК «Аль-Наср» (капитаном которого является Роналду) и местным «Персеполисом» поклонница-инвалид подарила футболисту портрет. Девушка нарисовала картину ногой. Поблагодарив за подарок, Роналду обнял и поцеловал иранку, а затем сразу уехал в Саудовскую Аравию. 

Однако, по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». Если Роналду вернется в Иран, то может получить 99 ударов плетью за этот поцелуй.

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