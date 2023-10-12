Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект французского «ПСЖ»

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Парижский клуб «Пари Сен-Жермен», уже имеющий команды по футболу, гандболу и дзюдо, не прочь расширить свою спортивную деятельность и намерен запустить проект в области боев без правил. Номинальным главой новой структуры может стать непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Он признавался лучшим в рейтинге как в своем весе, так и в общем списке бойцов, независимо от весовой категории. На профессиональном уровне Хабиб провел 29 боев и во всех одержал победы.
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Александр Бойцов