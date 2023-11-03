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Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира

03 ноября 2023, 11:26
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Авторитетный ежемесячный английский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов мира, начиная с самого первого, прошедшего в Уругвае в 1936 году. В топ-100 16-е место занял знаменитый советский вратарь Лев Яшин.
Первое место занял бразилец Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле. Это единственный футболист в мире, три раза выигрывавший мировое первенство. Пеле приводил команду Бразилии к чемпионству в 1958, 1962 и 1970 годах. В 99 играх за сборную он забил 77 мячей, а всего в его послужном списке более 1000 голов, забитых за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и сборную Бразилии.

Второе место в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси, сейчас играющий в США за «Интер Майами». Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», награды, вручаемой лучшему футболисту по итогам года. Он завоевал множество клубных титулов с испанской «Барселоной» и участвовал в пяти чемпионатах мира, но только в 2022 году сумел вместе со своей сборной выиграть заветный трофей.




На третьем месте соотечественник Месси Диего Армандо Марадона. Сборная Аргентины в годы его выступлений была довольно средней командой, но Марадона практически в одиночку сумел сделать ее чемпионом в 1986 году и вывести в финал в 1990, где аргентинцы со счетом 0:1 уступили мощной команде ФРГ. Также Марадона дважды приводил к чемпионству в серии А итальянский «Наполи» — в сезонах 1986/1987 и 1989/1990.

Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин расположился в этом списке на 16-м месте. В составе национальной команды он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов. Во многом благодаря его блестящей игре сборная СССР в 1966 году сумела дойти до полуфинала мирового первенства. В составе советской команды он стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Лев Яшин является единственным в истории вратарем, которому по итогам года был вручен «Золотой мяч» как лучшему игроку года (1963 год).

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Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по спортивной аэробике
03 ноября 2023, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

Спортсмены из Можайска приняли участие в международных соревнованиях по спортивной аэробике «Аэроосень-2023». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Можайская делегация приняла участие на турнире в составе сборной команды Московской области. Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября.

Все спортсмены являются воспитанниками дворца спорта «Багратион».

В «Индивидуальных выступлениях» в мужской категории старше 18 лет первое место занял Александр Блазнин.

Кроме этого, Александр Блазнин с Софией Гареевой стали также золотыми призерами в дисциплине  «Пары 18 ». Соревнования проходили в Минске с 27 по 29 октября. 

Стоит отметить, что будут выступать на «Кубок Московской области» в Солнечногорске.

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Тренер СКА Ротенберг: Ивана Зинченко едва не убили на льду
Тренер Ротенберг: Хоккеист СКА Зинченко едва не погиб во время драки с Вербой
03 ноября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Хоккеисту СКА Ивану Зинченко грозила смертельная опасность во время драки с игроком омского «Авангарда» Марком Вербой. Об этом рассказал главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
Его возмутили действия судей, которые не остановили поединок после того, как форвард СКА оказался на льду. По неписанным хоккейным законам лайнсмены в этом случае должны были разнять дерущихся, однако они спокойно наблюдали, как Верба продолжает наносить удары лежащему Зинченко. 

Ротенберг сообщил, что у Ивана на голове останется заметный шрам. Тренер также отметил, что все вообще могло закончиться смертельным исходом, если бы один из ударов пришелся точно в висок, так как шлема на голове хоккеиста уже не было. Кроме того, Роман Ротенберг напомнил, что по традиции на матчи СКА в Ледовый дворец многие приходят целыми семьями, а детям вовсе не стоит видеть, как окровавленный хоккеист с трудом покидает лед. Более того, некоторые родители после такого зрелища много раз подумают, прежде чем отдавать своего ребенка в хоккейную секцию, с грустью заключил тренер.

Игра, результат которой несколько отошел в тень, завершилась со счетом 5:3 в пользу коллектива из Омска.
#тренер
#родители
#лёд
#традиции
#хоккей
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В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля
02 ноября 2023, 23:37

Фото: iStock/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, почему имеет разные позиции в отношении спортсменов из стран, замешанных в палестино-израильского конфликте, и российских атлетов. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Ранее МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств своих стран, поэтому организация будет следить за возможными случаями дискриминации атлетов.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине — 2022. Это было нарушением действовавшего в то время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — проинформировали в веб-службе комитета.

С марта 2022 года из-за ситуации на Украине российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях. Однако спустя год МОК рекомендовал международным федерациям допускать атлетов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом продолжает действовать запрет на участие в соревнованиях спортсменов, выражавших поддержку СВО или связанных с силовыми структурами.

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#мок
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Лавров: МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность
02 ноября 2023, 20:55

Фото: kremlin.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
Напомним, 1 ноября в МОК, на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, заявили об ответственности за дискриминацию. По словам представителей комитета, «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

В то же время, спортсмены из России и Белоруссии отстранены от всех международных соревнований из-за специальной военной операции, которую РФ проводит на территории Украины. 
 
«Это, конечно, возмутительно: в очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

Лавров напомнил, что прямо сейчас Россия планирует спортивные соревнования, которые действительно будут отвечать международным нормам и полагаться на законы спортивной хартии, которые МОК активно нарушает.

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#спорт
#сергей лавров
#украина
#израиль
#палестина
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Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»
02 ноября 2023, 20:07

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире.

Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников. Второе место за боевое самбо досталось Андрею Топоркову, Тимофею Трапезину, Макару Топоркову, Тимуру Мащенко, Андрею Беспалову и Василию Цыганкову, а третье место — Милене Тарабковой.

Ране сообщалось, что юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию.

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#медали
#спортсмены
#самбо
#жуковский
#подмосковье
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Юные пловцы из Жуковского взяли медали на Кубке городов Восточного Подмосковья
02 ноября 2023, 19:43

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место заняли Юрий Данилов на дистанции 800 м вольным стилем, Алексей Шульга на дистанции 50 м на спине и Дмитрий Смирнов на дистанции 50 м баттерфляем тренера Анастасии Белой, а также Екатерина Хаврошина дистанции 50 м вольным стилем и на дистанции 50 м баттерфляем тренера Дарьи Копейкиной.

Отмечается, что Дмитрий Смирнов также занял второе место на дистанции 50 м на спине.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Подмосковья завоевала две медали на Кубке России по велоспорту на треке. Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.

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#медали
#спортсмены
#плавание
#подмосковье
#жуковский
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Тренер Гладилин назвал правильной отмену гола Соболева в Кубке России
02 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что решение судьи об отмене гола форварда красно-белых Александра Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром» было правильным.
«Проигравшая команда всегда ищет варианты, как закрыть эту тему. У Соболева поехала нога, один пенальти в этом матче уже забил. А здесь дотронулся до мяча, вратарь среагировал и упал в другую сторону, что считается нарушением. Судья сначала не увидел, но запись всё показала. Игрок не имеет права касаться сначала одной ногой, а второй бить. Технически судья все правильно сделал», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.

Он высказал мнение о том, что заявления о несправедливости решения и исхода матча руководителей «Спартака» вызваны эмоциями и некоторой обидой.

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#мнение
#спорт
#матч
#футбол
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Гроссмейстер Смагин назвал дурью отказ от рукопожатий украинских спортсменов
02 ноября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/Zerbor

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что отказ украинских спортсменов жать руку российским коллегам является дурью.
Он высказал мнение о том, что украинских спортсменов просто вынуждают так поступать.

При этом, он отметил, что инцидент, когда украинский гроссмейстер Юрий Кузубов не отказался от рукопожатия с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss, является примером нормы.

«Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают. <…> Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Смагин.

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#россия
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БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»
02 ноября 2023, 15:45

Фото: Дарья Савинова

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл матч у курской команды «Русичи». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Это была вторая встреча команд за сезон. Подмосковная команда выиграла, обойдя соперников на 4 очка.

«Мы выполнили тренерскую установку. По ходу игры нашли свой бросок и выиграли. У нас есть цель — занять первое место в Кубке России», — отметил баскетболист БК «Химок» Даниил Зиборов. 

Стоит отметить, что в начале игры команда гостей обыграла химкинских баскетболистов на два очка, но к перерыву хозяева вели со счетом 44:18.

Вторая половина матча закончилась со счетом 96:50 в пользу команды  БК «Химки». Больше всего очков забили Дмитрий Кадошников, у Илья Карпенков, Владимир Пичкуров и Артем Чеваренков. 

Кроме этого, в следующем этапе соревнований Кубка России ​по баскетболу спортсмены сыграют с московской «Руной».

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