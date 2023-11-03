Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Авторитетный ежемесячный английский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов мира, начиная с самого первого, прошедшего в Уругвае в 1936 году. В топ-100 16-е место занял знаменитый советский вратарь Лев Яшин.
Первое место занял бразилец Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле. Это единственный футболист в мире, три раза выигрывавший мировое первенство. Пеле приводил команду Бразилии к чемпионству в 1958, 1962 и 1970 годах. В 99 играх за сборную он забил 77 мячей, а всего в его послужном списке более 1000 голов, забитых за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и сборную Бразилии.
Второе место в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси, сейчас играющий в США за «Интер Майами». Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», награды, вручаемой лучшему футболисту по итогам года. Он завоевал множество клубных титулов с испанской «Барселоной» и участвовал в пяти чемпионатах мира, но только в 2022 году сумел вместе со своей сборной выиграть заветный трофей.
На третьем месте соотечественник Месси Диего Армандо Марадона. Сборная Аргентины в годы его выступлений была довольно средней командой, но Марадона практически в одиночку сумел сделать ее чемпионом в 1986 году и вывести в финал в 1990, где аргентинцы со счетом 0:1 уступили мощной команде ФРГ. Также Марадона дважды приводил к чемпионству в серии А итальянский «Наполи» — в сезонах 1986/1987 и 1989/1990.
Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин расположился в этом списке на 16-м месте. В составе национальной команды он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов. Во многом благодаря его блестящей игре сборная СССР в 1966 году сумела дойти до полуфинала мирового первенства. В составе советской команды он стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Лев Яшин является единственным в истории вратарем, которому по итогам года был вручен «Золотой мяч» как лучшему игроку года (1963 год).
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Второе место в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси, сейчас играющий в США за «Интер Майами». Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», награды, вручаемой лучшему футболисту по итогам года. Он завоевал множество клубных титулов с испанской «Барселоной» и участвовал в пяти чемпионатах мира, но только в 2022 году сумел вместе со своей сборной выиграть заветный трофей.
Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин расположился в этом списке на 16-м месте. В составе национальной команды он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов. Во многом благодаря его блестящей игре сборная СССР в 1966 году сумела дойти до полуфинала мирового первенства. В составе советской команды он стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Лев Яшин является единственным в истории вратарем, которому по итогам года был вручен «Золотой мяч» как лучшему игроку года (1963 год).
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Александр Бойцов