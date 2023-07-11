Легенды футбола в субботу сыграют с любителями из Мытищ

29 июля в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

«БОКСЗАБЕГ» – это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Дистанция забега для всех общая – 5000 метров.



«Ждём всех патриотов в Серпухове. Помимо забега здесь пройдут соревнования по воркауту. Призы ждут тех, кто больше всех отожмется и подтянется, а также участников праздника спорта ждёт «планка» для мужчин и женщин. Вместе проведем массовую тренировку», — сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.