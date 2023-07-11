Легенды футбола в субботу сыграют с любителями из Мытищ

Фото: Минспорт МО
Для желающих перед матчем пройдёт тренировка с профессиональными тренерами проекта, а юные спортсмены округа примут участие в мастер-классе от звёздных футболистов. На каждой игре зрители могут получить эксклюзивные подарки от звёзд отечественного футбола. Для этого нужно принять участие в спортивных активностях на площадке мероприятия. Начало – в 10 утра.
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