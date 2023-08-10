Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

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Футболист «Динамо» из Норвегии Матиас Норманн покинул Россию после инцидента с дронами в «Москва Сити». Об этом рассказал глава клуба Павел Пивоваров, цитата которого опубликована на «Чемпионате».
«После того как дроны столкнулись с зданием Москва-Сити, Норманн отправил уведомления в „Ростов“ и „Динамо“ о намерении расторгнуть договор. Ссылаясь на произошедшее, он решил уехать», — сообщил Пивоваров.Также он подчеркнул, что позиция клубов отличается от решения игрока, и они намерены защитить свои права в судебном порядке.
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Артем Кузьмин