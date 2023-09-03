Легионер «Локомотива» Изидор не хочет возвращаться в Россию

Фото: istockphoto/Rost-9D
Агент французского футболиста московского «Локомотива» Вильсона Изидора уведомил клуб о том, что его клиент не желает возвращаться в Россию.
Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».
Но к закрытию транcферного окна футболист, не согласовав с руководством «Локомотива», уехал во Францию, где, не уведомив клуб, прошёл медицинский оcмотр в одной из команд.
«Локомотив» в период до закрытия транcферного окна во Франции не получил предложений, устраивающих обе cтороны. Клуб призвал Вильcона Изидора приехать в Моcкву. Но футболиcт не хочет возвращатьcя в Роccию и в «Локомотив». На данный момент Изидор считается игроком «Локомотива».
Футболист перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В нынешнем сезоне РПЛ он участвовал в четырех матчах, забил один гол. Его контракт с «Локомотивом» истечёт летом 2026 года. Он также являлся игрком французских клубов «Бастия-Борго» и «Лаваль».
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«После матча против «Сочи» Изидор вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд»,-сказано в сообщении.
«Локомотив» в период до закрытия транcферного окна во Франции не получил предложений, устраивающих обе cтороны. Клуб призвал Вильcона Изидора приехать в Моcкву. Но футболиcт не хочет возвращатьcя в Роccию и в «Локомотив». На данный момент Изидор считается игроком «Локомотива».
Футболист перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В нынешнем сезоне РПЛ он участвовал в четырех матчах, забил один гол. Его контракт с «Локомотивом» истечёт летом 2026 года. Он также являлся игрком французских клубов «Бастия-Борго» и «Лаваль».
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Мария Фирсова