Легкоатлеты Серебряных Прудов устроили забег памяти лётчицы Ерёминой

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Ерёмина была лётчиком-спортсменом Коломенского аэроклуба. Она летала на самолёте Як-18А и вертолёте Ми-1, была лётчиком-инструктором Егорьевского учебного авиационного центра. Подготовила более 50 лётчиков для Вооруженных сил. Она была членом сборной СССР по вертолётному спорту, абсолютной чемпионкой России, призёром чемпионата мира, обладателем восьми мировых рекордов на вертолётах Ка-26 и Ка-32.
Лучшие результаты соревнований показали спортсмены из Клемовской школы. Второе место заняли ребята из школы им. В. И. Чуйкова, третье – школьники из села Узуново.
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