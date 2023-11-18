Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

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Монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» показал лучший результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса - 22-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на городской трассе.
Ранее сообщали, что Сайнс попался на штраф на 10 позиций на стартовой решетке на Гран-при Лас-Вегаса из-за замены шасси, компонентов силовой установки и коробки передач после аварии в ходе первой свободной практики. Тогда в днище болида испанца попал сорвавшийся с креплений канализационный люк. После происшествия организаторы гонки решили проверить и закрепить все люки на трассе.
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Дана Игумнова