L'Equipe: Биатлонистку Симон освободили из-под стражи после допроса

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Напомним, на Симон были поданы жалобы на мошенничество с кредитными картами. Одну из них написала партнерша Жюли по сборной Франции, олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Биатлонистку обвиняют в том, что она использовала кредитку коллеги по сборной для оплаты покупки и доставки товаров. Сама Симон все обвинения отрицает. Более того, она подала встречную жалобу на неизвестных лиц за кражу личных данных.
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