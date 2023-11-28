Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo

Фото: istockphoto/FotografieLink
Известный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов XXI века. Список возглавил восьмикратный обладатель Золотого мяча Аргентинец Лионель Мессии.
Следом в рейтинге лучших игроков 21-го столетия расположились Зинедин Зидан, Тьерри Анри (оба — Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия) и Луис Суарес (Уругвай). Из действующих игроков в списке 25-ти лучших присутствуют: Карим Бензема (Франция, 11-е место), Лука Модрич (Хорватия, 14), Серхио Рамос (Испания, 19), Томас Мюллер (Германия, 20) и Неймар (Бразилия, 25).
Читайте также:
Бывший директор «Анжи» Балашов рассказал о зарплате Это'О в Махачкале
Стали известны пары участников стыковых матчей отбора на Евро-2024
Месси ответил бразильцу, который назвал аргентинцев трусами
Александр Бойцов