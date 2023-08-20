Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Американский «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе победил в финале Кубка Лиг «Нэшвилл» в серии пенальти 10:9. Таким образом аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории. У Лео теперь 44 трофея.
В финальном матче Месси открыл счет на 23-й минуте, отлично закрутив мяч в верхний угол ворот соперника из-за пределов штрафной. Этот гол стал восьмым для аргентинца в розыгрыше Кубка Лиг, он — лучший бомбардир турнира. Во втором тайме «Нэшвилл» сравнял счет и для выяснения победителя потребовалась серия пенальти. Месси уверенно реализовал свою попытку и его команда победила в затяжной перестрелке 10:9. В конце августа возобновится регулярный чемпионат MLS, в котором «Интер Майами» занимает последнее место. Но аргентинец в своей нынешней форме вполне способен вытащить команду в плей-офф.
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