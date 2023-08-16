Лионель Месси стал третьим в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»

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В конце августа возобновится основной турнир чемпионата MLS, в котором команда Месси занимает последнее место. Впрочем, если аргентинец сохранит скорострельность, которую он демонстрирует в кубковом турнире, то попадание «Интера» в плей-офф не станет сюрпризом. Тем более, на помощь аргентинцу подъехали Серхио Бускетс и Жорди Альба, хорошо знакомые ему по совместным выступлениям за «Барселону».
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