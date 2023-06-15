Лионель Месси забил самый быстрый мяч в карьере

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Аргентинский футболист Лионель Месси забил свой самый быстрый мяч в карьере во время матча со сборной Австралии
15 июня Лионель Месси забил гол на 79 секунде во время товарищеского матча Аргентины со сборной Австралии.
Матч завершился со счетом 2:0. На 68 минуте забил Херман Песселья.
До этого момента быстрее всего Месси забивал в матче с клубом «Челси» в Лиге чемпионов–2017/18. Тогда он отметился голом на 128 секунде.
Ранее сообщалось, что Месси продолжит карьеру в американском «Интер Майами». Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.
Матч завершился со счетом 2:0. На 68 минуте забил Херман Песселья.
Ранее сообщалось, что Месси продолжит карьеру в американском «Интер Майами». Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.
Мария Фирсова