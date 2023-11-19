«Локомотив» победил ЦСКА в ретроматче с участием бывших футболистов команд

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Столичный «Локомотив» одержал победу в игре с ЦСКА в ретроматче с участием экс- футболистов команд.
Игра прошла на «РЖД-Арене» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона. На 56-й минуте гол команде принес Дмитрий Лоськов. Главными тренерами легенд «Локомотива» и ЦСКА были Юрий Семин и Валерий Газзаев.
Матч был посвящен 21-летию «Золотого матча» между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» выиграл ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Лоськова и стал чемпионом России.
Ранее сообщали, что чемпионаты мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти в 2024 году, отменены в связи с отсутствием интереса к организации турнира.
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Матч был посвящен 21-летию «Золотого матча» между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» выиграл ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Лоськова и стал чемпионом России.
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Дана Игумнова