«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой»

Фото: официальный сайт ФК «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл со счётом 2:2 с калининградской командой «Балтика»в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.
Встреча прошла на домашнем стадионе калининградского клуба. На трибунах присутствовали 5 702 зрителя.
Игра завершилась ничьёй. У «Балтики» отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама. А у «Локомотива» дваджы забил годы Тимур Сулейманов.
Следующий матч команд пройдёт уже на домашнем стадионе «Локомотива» в Москве. Точная дата проведения встречи ещё не анонсирована, но известно, что она произойдёт в период с 14 по 14 марта.
«Локомотив» занимает восьмую стройку турнирной таблицы РПЛ, а «Балтика» – 15.
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Игра завершилась ничьёй. У «Балтики» отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама. А у «Локомотива» дваджы забил годы Тимур Сулейманов.
«Локомотив» занимает восьмую стройку турнирной таблицы РПЛ, а «Балтика» – 15.
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Анастасия Чинкова