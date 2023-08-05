Лукашенко назвал санкции в отношении спортсменов из Белоруссии и России слабостью Запада

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада в отношении российских и белорусских спортсменов означают попытку других государств вычеркнуть конкурентов из мирового спорта. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минске в субботу, 5 августа, проходит торжественное открытие II Игр стран СНГ на стадионе «Минск-Арена». В соревнованиях по 20 видам спорта примут участие спортсмены из 22 стран. Игры пройдут с 4 по 14 августа в нескольких городах Белоруссии.
Александр Лукашенко поблагодарил глав государств, спортсмены которых присутствуют на Играх. Он заявил, что это мероприятие внесёт большой вклад в будущее, а представители Запада, которые всячески пытаются помешать этому своими санкциями, должны увидеть, что никакие ограничения не помешают российским и белорусским спортсменам заниматься своим делом.
Также, по его словам, попытка вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта – это слабость и страх. Запад признаёт силу ценностей стран СНГ, которых, по его мнению, придерживаются и простые европейцы и американцы.
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Александр Лукашенко поблагодарил глав государств, спортсмены которых присутствуют на Играх. Он заявил, что это мероприятие внесёт большой вклад в будущее, а представители Запада, которые всячески пытаются помешать этому своими санкциями, должны увидеть, что никакие ограничения не помешают российским и белорусским спортсменам заниматься своим делом.
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Анастасия Чинкова