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Лукашенко назвал санкции в отношении спортсменов из Белоруссии и России слабостью Запада

05 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада в отношении российских и белорусских спортсменов означают попытку других государств вычеркнуть конкурентов из мирового спорта. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минске в субботу, 5 августа, проходит торжественное открытие II Игр стран СНГ на стадионе «Минск-Арена». В соревнованиях по 20 видам спорта примут участие спортсмены из 22 стран. Игры пройдут с 4 по 14 августа в нескольких городах Белоруссии.

Александр Лукашенко поблагодарил глав государств, спортсмены которых присутствуют на Играх. Он заявил, что это мероприятие внесёт большой вклад в будущее, а представители Запада, которые всячески пытаются помешать этому своими санкциями, должны увидеть, что никакие ограничения не помешают российским и белорусским спортсменам заниматься своим делом.


Также, по его словам, попытка вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта – это слабость и страх. Запад признаёт силу ценностей стран СНГ, которых, по его мнению, придерживаются и простые европейцы и американцы.

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#александр лукашенко
#спорт
#игры
#санкции
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Подмосковный ФК «Химки» в гостях нанес поражение ярославскому «Шиннику»
05 августа 2023, 19:08

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В рамках четвертого тура МЕЛБЕТ-Первой лиги в Ярославле прошел матч между местным «Шинником» и «Химками». Подмосковные футболисты сумели одержать победу на поле соперника со счетом 2:1.
Игра была в целом равной. Ярославцы больше владели мячом, но до серьезных угроз воротам химчан дело не доходило. На 20-й минуте в одной из редких контратак защитник «Химок» Олег Исаенко открыл счет. Через 11 минут игрок «Шинника» сравнял счет. Казалось, команды так и уйдут на перерыв при ничейном результате, однако на второй добавленной к первому тайму минуте Захар Волков вывел подмосковных футболистов вперед. Во втором тайме зрители голов не увидели. После четырех туров «Химки» идут на седьмом месте в таблице с шестью очками.

На выездной матч четвертого тура футбольный клуб «Химки» организовал для болельщиков бесплатный автобус. Фанаты отправились в Ярославль ранним утром. В следующем туре подмосковный клуб примет на «Арене Химки» московскую «Родину». Билеты на матч можно приобрести на сайте клуба. Карта болельщика не требуется.

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#футбол
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Четыре украинских киберспортсмена получили бан от своей федерации за игру с россиянами
05 августа 2023, 16:20

Фото: istockphoto/Smederevac

Федерация киберспорта Украины (UEFS) запретила игрокам Team Spirit по Dota 2 Мирославу Mira Колпакову и Илье Yatoro Мулярчуку выступать на украинских турнирах и представлять страну на международных соревнованиях. Также бан получили Игорь w0nderful Жданов и Мирослава zont1x Плахотня.
Причина отстранения игроков состоит в том, что они выступали или выступают в одной команде с россиянами, сообщает издание cybersport. Также на сайте федерации было указано, что такое решение было принято в том числе из-за недостаточно активной политической позиции киберспортсменов.

Формально UESF не может оказывать влияние на организаторов крупных соревнований по Dota 2 и CS:GO, так что киберспортсмены смогут продолжить участвовать в крупнейших турнирах без каких-либо ограничений. Однако после их возвращения домой может последовать запрет на выезд за пределы Украины для участия в международных соревнованиях. Украина в очередной раз доказала, что лозунг «Спорт вне политики» остался в далеком прошлом.

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#спорт
#украина
#запрет
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Футболист Гвардиол из Хорватии стал самым дорогим игроком в истории футбола
05 августа 2023, 16:04

Фото: iStock/Steevy84

Хорватский футболист Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола после перехода в «Манчестер Сити». Об этом написало издание Sky Sports.
Сообщается, что игрока купили за 90 млн евро и заключили с ним контракт на пять лет.

До перехода в «Манчестер Сити» Гвардиол с 2021 года играл за «Лейпциг», до этого он был игроком хорватского «Динамо». Гвардиол – двухкратный обладатель Кубка Германии и бронзовый призёр чемпионата мира-2022.

Издание напоминает, что до него самым дорогим футболистом был Харри Магуайр, которого «Манчестер Юнайтед» купил за 87 млн евро.

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#футбол
#спорт
#хорватия
#великобритания
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Футболист из Узбекистана Файзуллаев перешёл в ЦСКА
04 августа 2023, 21:45

Фото: iStock/matimix

Футболист узбекистанского клуба «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
Соглашение со спортсменом подписано до окончания сезона 2025/25, но с возможностью продления. Он взял себе номер 21.

В 2021 году 19-летний Файзуллаев впервые сыграл в узбекистанской Суперлиге. В 2022 году он стал лучшим молодым футболистом Узбекистана и победителем Кубка Азии. Футболист оценивается в 750 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался критиковать Фернандеса и Медину, которые ушли в другие футбольные клубы.

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#футбол
#соглашение
#переход
#футболист
#узбекистан
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Российская фигуристка намерена сменить спортивное гражданство
Российская фигуристка Самоделкина намерена сменить гражданство и выступать за Казахстан
04 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/proBAKSTER

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина намерена сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, 16-летняя спортсменка решила сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан. О своем намерении, Самоделкина уведомила федерацию фигурного катания, однако, в настоящее время, ответ ей направлен не был. 

Ранее сообщалось о смене спортивного гражданства дочерью тренера по фигурному катанию Тутберидзе. Разрешение на смену гражданства было предоставлено федерацией фигурного катания. Об аналогичном намерении также сообщил Глеб Смолкин.

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#гражданство
#казахстан
#спорт
#фигурное катание
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Хабиб Нурмагомедов не будет готовить Маска к поединку с Цукербергом
04 августа 2023, 09:25

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший чемпион UFC по боям без правил российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать миллиардера Илона Маска перед поединком с главой корпорации Meta* (признана в России экстремистской) Максом Цукербергом.
Ранее Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в октагоне. Тот вызвал главу Meta* после того, как в интернете распространилась информация о том, что компания намеревается запустить приложение - конкурент X (ранее Twitter), котрым владеет Маск. По информации источника ТАСС, Илон Маск обратился к Нурмагомедову с предложением подготовить его к бою с Цукербергом. Однако Хабиб отказался.

Бизнесмены договорились сразиться на спортивной арене в Лас-Вегасе. Мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщала, что бой был отменен. Однако президент UFC Дэна Уайт считает, что бой в любом случае состоится и соберет рекордную зрительскую аудиторию.

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#президент
#мать
#информация
#twitter
#илон маск
#хабиб нурмагомедов
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Италия предоставила гражданство российской волейболистке Елене Антроповой
04 августа 2023, 01:53

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Волейболистка российского происхождения Екатерина Антропова получила итальянское гражданство «за особые заслуги». Об этом сообщается на сайте правительства Италии.
«Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пиантедоси одобрил предоставление итальянского гражданства Екатерине Антроповой», — отмечается в сообщении итальянского кабмина.

20-летняя Антропова родилась в Исландии, а в Италию переехала в 2018 году. С 2021 года она выступает за волейбольный клуб «Савино Дель Бене».

В 2017 году спортсменка входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет. В составе «Савино Дель Бене» она выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок Европейской конфедерации волейбола-2023 – вторые по значимости европейские клубные турниры.

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#италия
#россия
#спортсмены
#волейбол
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На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА
03 августа 2023, 20:13

Фото: iStock/Rost-9D

Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА. Об этом сообщают на сайте УАФ.
Отмечается, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

Напомним, ранее советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования. 

Он также отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, УЕФА не прекратила своего сотрудничества с российскими партнерами, в том числе в контексте оказания финансовой поддержки. Климент подчеркнул, что верит в скорую и честную встречу российских сборных с соперниками.

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#соревнования
#уефа
#футболист
#спорт
#украина
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Завершился Кубок Дубны по воднолыжному спорту
03 августа 2023, 14:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Кубке Дубны приняли участие порядка 40 участников, которые соревновались в трех дисциплинах: слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина.
Воспитанниками Дубненской воднолыжной школы являются 5 членов ​сборной России и 13 членов сборной Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Абсолютными фаворитами турнира стали: Ксения Удовиченко, Дарья Мананникова и Герман Половкин.


«Упорные тренировки помогают улучшить личные достижения. Это не значит, что нужно непременно быть первым. Всегда есть к чему стремиться, чему учиться. Думаю, что у каждого могут быть взлеты и падения, они закаляют характер и позволяют достигать высоких результатов. В ближайших планах у ребят — выступление на первенстве страны, а взрослые будут бороться за победу на Кубке и чемпионате России. Всем желаю удачи!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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На летнюю школу на базе университета «Дубна» съехались ребята с 26 городов России.

Творческие молодые люди, живущие в Дубне, вместе со своими друзьями сделали подарок ко Дню города – выпустили сборник песен и треков про город Дубна.
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#спортсмены
#фигурное катание
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#дубна
#максим тихомиров
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Подмосковье ищет медработников