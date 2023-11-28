Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира

Фото: Минспорт МО
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Люберецкий тяжелоатлет попытается удерживать в тренажёре Смита на плечах штангу весом более 200 кг и при этом надувать медицинские грелки. Неофициальный рекорд будет посвящён Дню героев Отечества, который ежегодно празднуется 9 декабря», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, попытка состоится в рамках подготовки к рекорду мира по удержанию автомобиля «Москвич» в мае следующего года в городе Кисловодске. Рекорды Агаджаняна признаются Международной федерацией стронгмена.
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