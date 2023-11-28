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Люберецкий тяжелоатлет Агаджанян нацелился на новый рекорд мира

28 ноября 2023, 18:21
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить неофициальный рекорд мира по удержанию тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Люберецкий тяжелоатлет попытается удерживать в тренажёре Смита на плечах штангу весом более 200 кг и при этом надувать медицинские грелки. Неофициальный рекорд будет посвящён Дню героев Отечества, который ежегодно празднуется 9 декабря», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, попытка состоится в рамках подготовки к рекорду мира по удержанию автомобиля «Москвич» в мае следующего года в городе Кисловодске. Рекорды Агаджаняна признаются Международной федерацией стронгмена.


Понаблюдать за установлением неофициального рекорда мира можно будет 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы.

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Появилось имя лучшего футболиста XXI века
Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo
28 ноября 2023, 16:11

Фото: istockphoto/FotografieLink

Известный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов XXI века. Список возглавил восьмикратный обладатель Золотого мяча Аргентинец Лионель Мессии.
Бывший игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен», ныне выступающий за американский «Интер Майами», обошел в списке своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, занявшего второе место. На третьей позиции расположился испанец Андрес Иньеста. На четвертом месте многолетний партнер Иньесты по «Барселоне» и сборной Испании Хави, сейчас тренирующий каталонский клуб. Замыкает пятерку лучших бразилец Роналдиньо. 

Следом в рейтинге лучших игроков 21-го столетия расположились Зинедин Зидан, Тьерри Анри (оба — Франция), Мануэль Нойер (Германия), Кака (Бразилия) и Луис Суарес (Уругвай). Из действующих игроков в списке 25-ти лучших присутствуют: Карим Бензема (Франция, 11-е место), Лука Модрич (Хорватия, 14), Серхио Рамос (Испания, 19), Томас Мюллер (Германия, 20) и Неймар (Бразилия, 25).

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Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил об обязанности команды попасть в топ-3 РПЛ
28 ноября 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о том, что команда может, и даже обязана попасть в тройку лидеров РПЛ.
Он отметил яркую игру команды.

«Динамо» будет бороться за тройку, клуб обязан быть там. Сейчас команда нашла свою игра, показывает яркий футбол. Другое дело, что «Динамо» плохо играет с командами из нижней части таблицы, это проблему надо решить. В этом сезоне динамовцы столько очков потеряли в таких играх. Состав есть, иностранцы сильные. За тройку точно поборются», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Отмечается, что сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с набранными 28 очками.

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#спорт
#футбол
#клуб
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#рпл
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Тренер «Химок» Талалаев выразил удовлетворённость игрой команды
28 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что доволен выступлением своей команды в первой части сезона.
«Я доволен своей командой. Задача, которая ставилась передо мной — создать новую команду. Сейчас по футболу в этой лиге с нами, наверное, мало кто сравнится. Это моё убеждение, моё видение футбола, никому его не навязываю. Но есть такой коэффициент зрелищности — если вы посмотрите, к нам близко ни одна команда ФНЛ не подбирается. И в матче с Хабаровском нам не хватило пары-тройки голов, чтобы уйти в отпуск с другим настроением», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Талалаев.

«Химки» идут вторыми в Первой лиге с 36 набранными очками.

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#химки
#спорт
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#футболист
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Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Подмосковье
28 ноября 2023, 14:57

В Павловском Посаде прошёл международный турнир по смешанным единоборствам «Old guard division». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие 26 профессиональных бойцов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. 

Московскую область представляли бойцы из Лыткарино, Люберец, Балашихи, Электростали и Коломны. 

Игорь Константинов из Лыткарино досрочно одержал победу в первом раунде над представителем Казахстана Ильёй Гефелем, использовав удушающий приём.

«Море эмоций. Очень рад, что возвращение прошло успешно и без травм. Подготовка к бою была не очень углублённой, много боролся и  пару раз в неделю спарринговал. Турнир классный, очень понравилось выходить на бой под живую музыку и видеоряд в поддержку СВО. Хочу сказать огромное спасибо моей команде из города Лыткарино, вы делаете меня сильнее», – отметил спортсмен.

Кроме этого, Михаил Полухин из Балашихи в своём первом бою в карьере одолел соперника из Таджикистана, нанеся технический нокаут во втором раунде.

Также за чемпионский пояс лиги в поединке боролись Николай Есин из Электростали и Денис Зимовейский из Люберец. По итогам победил представитель из городского округа Люберцы.

Стоит отметить, что за чемпионский пояс в весовой категории до 66 килограммов была борьба между Магомедали Амировым из  Республики Дагестан и Андреем Евдокимовым из Коломны. В нелегкой борьбе подмосковный спортсмен смог произвести удушающий приём, который сделал его победителем турнира.

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#подмосковье
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Олимпийский чемпион рассказал о деградации фигуристов без мировых турниров
Максим Траньков заявил, что без международных турниров фигуристам тяжело расти
28 ноября 2023, 14:54

Фото: istock / proBAKSTER

Тренер по фигурному катанию, ранее Олимпийский чемпион, Максим Траньков заявил, что спортсменам тяжело расти без участия в международных соревнованиях. Об этом пишет РБК.
Траньков отметил, что мотивация у спортсменов приходит с соревнованиями. Несмотря на то, что по стране проходит множество турниров, их все равно не хватает. 

«Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые», — поделился он.
Он также обратил внимание на то, что нынешний уровень российских фигуристов сейчас выше, если сравнивать с уровнем до отстранения от международных соревнований.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российская Федерация не имеет права проводить Всемирные игры по причине отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мок
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WTA не будет наказывать теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге
28 ноября 2023, 14:39

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в России. Как указано в заявлении ассоциации, эти соревнования организует не WTA.
Международный теннисный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря 2023 года. В нем примут участие как игроки WTA, так и Ассоциации теннисистов-профессионалов (англ. Association of Tennis Professionals, ATP), сообщает информационное агентство Reuters. В заявлении WTA указано, что спортсменки имеют право участвовать в межсезонье в коммерческих и выставочных турнирах по своему усмотрению без штрафных санкций.

С февраля прошлого года большинство спортивных федераций отстранили россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Теннисисты и теннисистки из России участвуют в турнирах, проводимых WTA и ATP в нейтральном статусе.

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Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу
28 ноября 2023, 14:26

Фото: администрация городского округа Кашира

В Ереване с 24 ноября по 5 декабря проходит IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет.
Для участия в турнире заявки направили 574 спортсмена из 59 стран.  Арсений Жильцов из Каширского городского округа будет защищать честь России в весовой категории до 50 кг. 

Администрация Каширы желает удачи спортсмену на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что танцоры из Каширы выиграли награды на турнире «Кубок Ультра». В турнире приняли участие спортсмены танцевальной студии «Dance Fox» Центра детского творчества городского округа Кашира «Светлячок». Победителями и призёрами стали Елизавета Девятерикова, Матвей Гузеватый и Лилия Паневина, Артем Рыжов и Юлия Будеркина.

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#подмосковье
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В Серпухове прошли мастер-классы для людей с ОВЗ
28 ноября 2023, 10:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове провели мастер-классы, приуроченные к Международному дню инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятия прошли в академии ММА городского округа Серпухов.

Для людей с ОВЗ мастер-классы провели четырёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с нарушением зрения Виктория Потапова и слабовидящий спортсмен, мастер спорта международного класса Сергей Шаталов, а также старший тренер сборной России по голболу Дмитрий Шипилов.

«Прекрасное мероприятие, где мы можем в неформальной обстановке пообщаться, завести новые знакомства и научиться чему-то новому. Желаю всем получить удовольствие и хорошо провести время в такой интересной компании», - поделилась на открытии депутат Московской областной Думы Татьяна Владимировна.

Стоит отметить, что инклюзивный спорт помогает строить взаимоотношения между людьми с различными физическими способностями и формирует толерантность и уважение к параспортсменам.

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Спортсменки из Подмосковья стали призерами Кубка России по санному спорту
28 ноября 2023, 09:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Шесть медалей завоевали подмосковные саночники на Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по санному спорту прошел в Сочи с 26 по 27 ноября.

Сборная команда Московской области в общей сложности завоевала три золота, одно серебро и две бронзы.

Первыми в дисциплине «двухместные сани, спринт» среди женщин стали Виктория Демченко и Олеся Михайленко. Также Виктория завоевала золото в одиночном «спринте», а Дарья Олесик стала бронзовым призером данной категории.

Кроме этого, в классическом индивидуальном старте на одноместных санях Виктория Демченко стала обладателем золота, уступив своей землячке Дарья Олесик стала обладателем серебряной медали.

Стоит отметить, что в женской категории «двухместные сани» бронзовыми призерами стали Дарья Пересторонина и Мария Посельская из команды Московской области.

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