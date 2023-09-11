Люберецкий тяжелоатлет-экстремал Агаджанян установил новый рекорд

Фото: Минспорт МО
Люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк впервые в истории спорта установил рекорд по буксировке транспорта на возвышенность с одновременным надуванием грелок. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На Курортном бульваре Кисловодска в День города атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» отбуксировал автомобиль весом более 2 тонн на возвышенность под углом более 1,5 градуса на расстояние 44,4 м. Одновременно он надул до разрыва при буксировке на горку четыре медицинские грелки за 2 минуты 17 секунд.
Рекорд России по буксировке на возвышенность в городе-курорте Кисловодск признала Международная федерация World Strongman. Фиксировало его международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».
Агаджанян является рекордсменом мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам.
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Рекорд России по буксировке на возвышенность в городе-курорте Кисловодск признала Международная федерация World Strongman. Фиксировало его международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».
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Лора Луганская