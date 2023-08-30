Люберцы стали победителями Кубка Губернатора Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам соревнований по спортивной гимнастике второе место занял городской округ Подольск, а третье место по общекомандному зачёту у округа Электросталь, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортивные соревнования проходили в Наро-Фоминском городском округе на базе спортивного комплекса «Трудовые резервы» в период с 22 по 27 августа.
Узнать подробности спортивных соревнований можно на официальном сайте.
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