Малышев высказался о назначении на пост гендиректора «Спартака»

Фото: Фотобанк Московской области
Гендиректор «Спартака» Малышев назвал огромной ответственностью назначение на пост
Олег Малышев в интервью РИА Новости назвал свое назначение на пост генерального директора футбольного клуба «Спартак» Москва большой ответственностью.
Во вторник «Спартак» объявил о том, что Малышев, являясь членом совета директоров «красно-белых», принял эстафету управления клубом, сменив на этом посту Евгения Мележикова.
Ранее нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду.
Во вторник «Спартак» объявил о том, что Малышев, являясь членом совета директоров «красно-белых», принял эстафету управления клубом, сменив на этом посту Евгения Мележикова.
«Это накладывает на меня огромную ответственность», — выразил свои чувства Малышев.Стоит отметить, что в предыдущем сезоне «Спартак» заработал 54 балла и занял почетное третье место в российской футбольной премьер-лиге.
Ранее нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду.
Артем Кузьмин