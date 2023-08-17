«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА

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Победитель Лиги чемпионов сезона 2022-2023 годов английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл испанскую «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает «РБК-Спорт». Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти манчестерский клуб оказался сильнее — 5:4.
Изначально матч должен был пройти в Казани, однако УЕФА из-за событий на Украине перенес его в Пирей.
Матч за Суперкубок УЕФА проводят в начале каждого футбольного сезона между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона. Интересно, что «Севилья» участвовала в подобных играх уже семь раз, но при этом выиграть смогла лишь однажды — в 2006 году, в то время как «Манчестер Сити» сумел выиграть Суперкубок буквально с первого раза.
При этом тренер англичан Хосеп Гвардиола стал первым в истории футбольным тренером, выигравшим Суперкубок УЕФа с тремя разными командами: до этого ему удавалось сделать подобное с «Барселоной» (дважды) и «Баварией».
Напомним, в прошлом году «горожане» сделали так называемый требл — выиграли сразу три трофея. Они победили в чемпионате и Кубке Англии, а также выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале итальянский «Интер». Эрлинг Холланд в прошедшем розыгрыше главного европейского турнира забил 12 мячей.
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Матч за Суперкубок УЕФА проводят в начале каждого футбольного сезона между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона. Интересно, что «Севилья» участвовала в подобных играх уже семь раз, но при этом выиграть смогла лишь однажды — в 2006 году, в то время как «Манчестер Сити» сумел выиграть Суперкубок буквально с первого раза.
Напомним, в прошлом году «горожане» сделали так называемый требл — выиграли сразу три трофея. Они победили в чемпионате и Кубке Англии, а также выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале итальянский «Интер». Эрлинг Холланд в прошедшем розыгрыше главного европейского турнира забил 12 мячей.
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Артем Путинцев