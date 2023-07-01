Marca: Футбольный клуб «Севилья» из-за долгов выставил на продажу всех игроков

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Президент «Севильи» Пепе Кастро объявил о трансфере всех игроков первой команды из-за долга в размере около €90 млн
Испанский футбольный клуб «Севилья», действующий победитель Лиги Европы, объявила о выставлении на трансфер всех игроков своей первой команды из-за невозможности покрытия долга в сумме около €90 млн. Об этом пишет испанская газета Marca со ссылкой на президента клуба Пепе Кастро.
После погашения долга Кастро потребовал от главного тренера и спортивного директора «Севильи» Хосе Луиса Мендилибара сформировать новую команду, которая сможет достойно выступить как в Ла Лиге (чемпионате Испании), так и в Лиге чемпионов.
По данным cпортивного портала Transfermarkt, общая стоимость игроков «Севильи» составляет €201,5 млн. Самыми дорогими являются Юссеф Эн-Несири (€20 млн), Лукас Окампос, Яссин Буну и Гонсало Монтиэль (по €12 млн).
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После погашения долга Кастро потребовал от главного тренера и спортивного директора «Севильи» Хосе Луиса Мендилибара сформировать новую команду, которая сможет достойно выступить как в Ла Лиге (чемпионате Испании), так и в Лиге чемпионов.
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Артем Путинцев