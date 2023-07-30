Марокканская футболистка Бензина впервые в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе

Фото:istockphoto/dragana991
Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина является первой женщиной, которая сыграла на чемпионате мира в хиджабе.
Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Защитница вышла на поле в хиджабе в матче против сборной Южной Кореи. Марокканская команда победила со счетом 1:0. В группе H команда Марокко на третьем месте. В активе сборной есть три очка.
Турнир стартовал 20 июля и закончится 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, объясняя это тем, что высока вероятность травмы головы или шеи. В 2014 году запрет сняли.
Читайте также:
Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году
Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
Турнир стартовал 20 июля и закончится 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
Читайте также:
Российский чемпион ОИ-2020 Рылов заявил, что завершит карьеру в 2024 году
Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
Мария Фирсова